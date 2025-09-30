Trafikte baltalı saldırıya hapis cezası

Ankara Çevre Yolu Keçiören-Yozgat Bulvarı bağlantısında 1 Ağustos gecesi, Veysel K. ile oğlu Turgay K., aracının önünü kestikleri Alperen Y.'den inmesini istedi.

Alperen Y. ve yanındaki arkadaşı kapıları kilitleyip dışarı çıkmadı. Bunun üzerine baba ve oğul, bagajdan aldıkları baltayla Alperen Y.'nin aracına vurdu.

Hasar oluşan araçtakiler kaçarken, olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

6 suç kaydı bulunan Veysel K. ile 3 suç kaydı bulunan Turgay K. hakkında, "silahla tehdit" suçundan yedişer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"PİŞMANIM, ÖZÜR DİLERİM"



Ankara 75'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Sanık Veysel K., pişman olduğunu belirterek "Özür dilerim, adaletinize sığınıyorum. Müştekileri tanımıyorum, tahliyemi istiyorum." dedi.



Turgay K. de "Öfkeme denk geldi; pişmanım, özür dilerim, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.



Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, baba ile oğlunun yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından, iştirak halinde "silahla tehdit" suçunu işlediklerini, eylemin birden fazla kişiye karşı gerçekleştirilmesi nedeniyle cezalarının artırılması gerektiğini belirtti.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Savcı, sanıkların "silahla tehdit" suçundan cezalandırılmalarını, haksız tahrik indiriminin uygulanmamasını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Sanıklar ise mütalaaya karşı bir diyecekleri olmadığını söyledi.

ÜÇ YIL DOKUZAR AY HAPİS CEZASI



Kararını açıklayan mahkeme, her iki sanığı da "silahla tehdit" suçundan ayrı ayrı üç yıl dokuzar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.