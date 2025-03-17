Trafikte “beni sıkıştırdın” kavgası: Camı yumrukladı

Bursa’da trafikteki kavga adliyede bitti.



Olay, Nilüfer’deki Görükle mevkisinde meydana geldi.



Aracıyla seyir halinde olan Menekşe D., araç sürücüsü Derya K.’nin kendisini sıkıştırdığını iddia etti.



Menekşe D. daha sonra aracından inerek Derya K.’nın aracının camına vurdu, küfür etti.



Bunun üzerine Derya K. ise cep telefonuyla kayda girdi.



GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI



Yaşanan olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Derya K., görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Aracının sıkıştırıldığını, kendisine tehdit edildiğini ve görüntülerinin izinsiz şekilde sosyal medyada paylaşıldığını öne süren Menekşe D. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.



Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı.