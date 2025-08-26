Trafikte bıçak ve kılıçlarla saldırıya gözaltı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte bıçak ve kılıçlarla sürücüye saldıran şüpheliler gözaltına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte yaşanan tartışmanın ardından otomobilin önünü kesen 4 kişi, bıçak ve kılıçlarla sürücüye saldırdı.

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğunu duyurdu.

Şüphelilerin gözaltına alındığını açıklayan Yerlikaya, olayda yaralanan vatandaşın hastanede tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Yerlikaya, paylaşımında "Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

