Trafikte bıçaklı sopalı kavga: 5 kişi hastanelik oldu

Burdur'da trafikte çıkan kavgada bıçakla ve demir sopayla yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Trafikte bıçaklı sopalı kavga: 5 kişi hastanelik oldu

Armağan İlci Mahallesi'nde seyir halinde olan otomobili kullanan Serkan C. (44) ile otomobilin sürücüsü Berkant Ö. (24) arasında "hızlı ve tehlikeli araç kullanma" iddiasıyla tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Bıçak ve demir sopaların da kullanıldığı kavgada Serkan C, oğulları Hasan Şahin C. (16) ve Metin C. (20) ile Berkant Ö. ve yanındaki Cansu A. (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cansu A, Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tedavisi tamamlanan Berkant Ö. gözaltına alındı.

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