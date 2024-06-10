Trafikte dehşet saçtı, bıçak çekip küfürler yağdırdı! "Seni ikiye bölerim"

Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs, trafikte tartıştığı motosikletli gence bıçak çekerek küfürler yağdırdı. Elinde bıçak bulunan şahsın ‘seni ikiye bölerim' diyerek tehdit ettiği anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Trafikte dehşet saçtı, bıçak çekip küfürler yağdırdı! "Seni ikiye bölerim"

Olay, Ümraniye'de yaşandı. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta durduğu sırada yanına gelerek küfretmeye başladı.

Bu sırada yanında bulunan şahıs da bıçak çekerek motosikletli genci ‘Seni ikiye bölerim' diye tehdit etti. Motosiklete vuran saldırgan, motosikletlinin de üzerine yürüdü. O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansırken, kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

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