Trafikte dehşet saçtı: TIR'dan inip İETT şoförüne saldırdı
İstanbul'da yol verme tartışma nedeniyle TIR’da bulunan diğer kişi araçtan inip, İETT şoförüne yumrukla saldırıp küfür etti.
İstanbul D-100 Karayolunda iddiaya göre, seyir halindeki TIR şoförüyle İETT otobüsü şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyürken, TIR’da bulunan diğer kişi araçtan inerek otobüse bindi.
ŞOFÖRE SALDIRDI
Otobüste uzun süre tartışan kişi ardından da İETT şoförüne saldırdı.
Şoföre yumruk atan kişi bağırarak küfür ederken, saldırı anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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