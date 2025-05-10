Trafikte dehşete düşüren görüntü: Arabadan indi, döner bıçağı çekti

Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan 35 CKG 604 plakalı spor otomobilin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü ile tartıştı.

Yaşananlar başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi

Bu esnada otomobil sürücüsü araçta kılıf ile muhafaza ettiği döner bıçağını çıkartarak tartıştığı kişilerin üzerine yürüdü.

Ardından motosiklet sürücüsünün olay yerinden ayrılmasıyla kavga sona erdi.

GÖZALTINA ALINDI

Döner bıçaklı saldırganın kimliği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada E.M. (22) olduğu belirlenen saldırgan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan saldırgan, emniyete götürüldü.