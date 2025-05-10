Trafikte dehşete düşüren görüntü: Arabadan indi, döner bıçağı çekti
İzmir'de trafik kavgasında bir kişi döner bıçağı çekti. Tartıştığı kişilerin üzerine yürüyen saldırgan, bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.
İzmir'de trafik kavgasında karşı tarafa döner bıçağı çeken saldırgan gözaltına alındı.
Olay, Karşıyaka'daki Girne Caddesi'nde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan 35 CKG 604 plakalı spor otomobilin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü ile tartıştı.
Bu esnada otomobil sürücüsü araçta kılıf ile muhafaza ettiği döner bıçağını çıkartarak tartıştığı kişilerin üzerine yürüdü.
Ardından motosiklet sürücüsünün olay yerinden ayrılmasıyla kavga sona erdi.
GÖZALTINA ALINDI
Döner bıçaklı saldırganın kimliği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada E.M. (22) olduğu belirlenen saldırgan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan saldırgan, emniyete götürüldü.
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