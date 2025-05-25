Trafikte deve kuşu şaşkınlığı
Hatay'da bir çiftlikten kaçan deve kuşu, akan trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.
Hatay'da trafikte deve kuşu şaşkınlığı yaşandı.
İskenderun ilçesinde çiftlikten kaçan deve kuşu, Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde kara yoluna çıkarak trafiğe girdi.
Trafikte deve kuşunu bir anda karşısında gören sürücü zor anlar yaşadı.
Deve kuşunun trafikte koştuğu anları cep telefonuyla kayıt altına alan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
Deve kuşunun trafikte koştuğu anları cep telefonuyla kayıt altına alan vatandaşın "Abo" diyerek şaşkınlık yaşadığı anlar gülümsetti.
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