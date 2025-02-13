Diyarbakır’da trafikte deve kuşu şaşkınlığı yaşandı.



Bir çiftlikten kaçan deve kuşu, Batman yolunda akan trafikte koşmaya başladı.



Deve kuşunu karayolunda gören sürücüler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.



Deve kuşu bir süre sonra gözden kayboldu.