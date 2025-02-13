Trafikte deve kuşu şaşkınlığı

Diyarbakır’da bir çiftlikten kaçan deve kuşu, akan trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Uzun süre araçların arasında koşan deve kuşu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Trafikte deve kuşu şaşkınlığı

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’da trafikte deve kuşu şaşkınlığı yaşandı.

Bir çiftlikten kaçan deve kuşu, Batman yolunda akan trafikte koşmaya başladı.

Deve kuşunu karayolunda gören sürücüler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Deve kuşu bir süre sonra gözden kayboldu.

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