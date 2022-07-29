Trafikte geri geri 12 kilometre giden sürücüye para cezası

Yalova'da A.U. isimli sürücü, kullandığı aracı ile Çiftlikköy istikametine yaklaşık 12 kilometre geri geri gitti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılınca harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, araç sürücüsü A.U.'yu gözaltına aldı.

"MEKANİK ARIZA VAR"

Ehliyeti yanında olmayan sürücü verdiği ifadesinde, "Aracımın vites kutusunda mekanik arıza meydana geldi. Hangi vitese takarsam takayım araç geri geri gidiyordu. Ben de eve dönmek için bu şekilde aracımı kullanmak zorunda kaldım" dedi.



Polis sürücü hakkında 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem yaptı.



A.U.'ya, 'Yayalara yol vermemek' ve 'Ehliyeti yanında bulundurmamak' suçlarından, toplam 1742 TL ceza uygulandı.

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