Trafikte havaya ateş açan sürücüye gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çağlayan Sokak’ta iki grup arasında trafikte çıkan tartışma sırasında araçtan silahla havaya ateş açıldı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Aracın sürücüsü Y.O. polis ekipleri tarafından yakalandı.



Araçta ve olay yerinde yapılan incelemede 9 boş kovan ile tabanca ele geçirildi.



Alkollü olduğu tespit edilen sürücü Y.O. gözaltına alındı.