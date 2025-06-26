Trafikte iki kadına silah çeken saldırgan hakkında karar
Antalya'da trafikte tartıştığı iki kişiye silah çeken Güven T. isimli saldırgan tutuklandı.
Antalya'da trafikte diğer sürücülere silah çeken kişi tutuklandı.
Antalya'da 24 Haziran günü meydana gelen olayda; Güven T. trafikte tartıştığı iki kadına tabanca doğrultup, araçtan indirmeye çalıştı.
Sürücü aracıyla manevra yaparak kurtulurken, o anlar kadınlardan birinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde; karşı şeritten geldiği görülen Güven T.'nin otomobilini durdurup, indiği ve tabancayı araçtaki kadınlara doğrultarak, "İn aşağı." dediği duyuldu.
Büyük korku yaşayan kadınlardan birinin "İnme geri gel." dediği, daha sonra manevra yaparak hızla uzaklaştıkları görüldü.
Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç ve Araştırma ekipleri tarafından gözaltına alınan Güven T.'nin evinde yapılan aramada; 3 kilo 156 gram esrar, hassas terazi, 124 bin lira nakit ve ruhsatsız çelik bilye atar yedi tabanca ele geçirildi.
Güven T. sağlık kontrolünün ardından dün adliyeye sevk edildi.
İşlemleri tamamlanan Güven T. çıkarıldığı mahkemece silahlı tehdit suçundan tutuklandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kavga
- Antalya
- Trafik