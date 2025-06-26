Trafikte iki kadına silah çeken saldırgan hakkında karar

Antalya 'da trafikte diğer sürücülere silah çeken kişi tutuklandı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç ve Araştırma ekipleri tarafından gözaltına alınan Güven T.'nin evinde yapılan aramada; 3 kilo 156 gram esrar, hassas terazi, 124 bin lira nakit ve ruhsatsız çelik bilye atar yedi tabanca ele geçirildi.

Güven T. sağlık kontrolünün ardından dün adliyeye sevk edildi.

İşlemleri tamamlanan Güven T. çıkarıldığı mahkemece silahlı tehdit suçundan tutuklandı.