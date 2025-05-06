Trafikte ilginç görüntü: Plakaya dikkat!
Çorlu'da plakası düşen bir motosiklet sürücüsü, ceza yememek için çareyi plakayı sırtına yapıştırmakta buldu.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir sürücü, motosikletten düşen plakayı sırt çantasına takarak trafikte ilerledi.
Fatih Caddesi'nde seyir halindeki sürücü, motosikletinin düşen plakasını sırt çantasına bantla yapıştırdı.
Trafikte bu şekilde ilerleyen sürücü, diğer yolcu ve sürücülerin dikkatini çekti.
Bu anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.
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