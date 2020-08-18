Trafikte kadına saldıran zanlının dosyası uzlaştırma bürosunda

İstanbul Alibeyköy'de trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç'e hakaret ettiği ve aracının üzerine çıkıp ön camını kırdığı iddiası tutuklanan Emre Etyemez'in dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi.



Alibeyköy'de 13 Ağustos akşamı trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç'in aracına saldırıp hakaret eden, Emre Etyemez, tutuklanmıştı.

Etyemez'in tutuklandığı "hakaret", "mala zarar verme" ve "kasten basit yaralama" suçlarının, uzlaştırmaya tabi suçlardan olduğu için dosyası, savcılık tarafından uzlaştırma bürosu savcılığına gönderildi.

Dosyaya uzlaştırıcı atandı. Uzlaştırıcı önümüzdeki günlerde taraflara davetiye göndererek adliyeye davet edip uzlaşmayı isteyip istemediklerini soracak.



Uzlaştırıcı, taraflarla yapacağı görüşme sonrası hazırlayacağı raporu Ulaştırma Bürosu'na gönderecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Savcı, gelecek rapor doğrultusunda tarafların uzlaşmayı kabul etmesi durumunda takipsizlik kararı, uzlaşmayı kabul etmemeleri durumunda da iddianame düzenlemesi bekleniyor.