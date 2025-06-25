Trafikte kadınlara silah doğrultan sürücü hakkında yeni gelişme

Antalya Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç ve Araştırma ekipleri tarafından gözaltına alınan G.T., bugün öğle saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

G.T. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

7 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

G.T.'nin işlemleri sürerken; evinde yapılan aramada 3 kilo 156 gram esrar, hassas terazi, 124 bin TL nakit ve ruhsatsız çelik bilye atar 7 tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden de yapılan açıklamada ise şunlar kaydedidl:

"24.06.2025 tarihinde, bazı sosyal medya hesaplarında 'Antalya'da bir şahıs, trafikte tartışma yaşadığı kadınlara silah çekti' ifadelerinin yer aldığı paylaşımların yapıldığı görülmüştür.

Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda bahse konu olayı gerçekleştiren G.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

