Trafikte kapıları açık ilerleyen sürücüye para cezası

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seyir halindeki otomobilin kapılarını açarak ilerleyen sürücüye 2 bin 70 TL para cezası uygulandı.

Trafikte kapıları açık ilerleyen sürücüye para cezası

Ürgüp ilçesi Güllüce Caddesi’nde bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken aracının iki ön kapısını açarak yüksek sesle müzik dinlemeye başladı.

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin sürücüsünün D.K. olduğunu tespit etti.

D.K.'ye " güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak", "Saygısızca araç sürmek" ve "Ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak" maddelerinden toplam da 2 bin 70 TL para cezası ve 50 ceza puanı uygulandı.

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