Trafikte karısıyla tartışan sürücüyü tetikçi tutup vurdurttu

İstanbul Eyüpsultan’da 22 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde trafikte ilerleyen Emre Ü. ile Gizem M.U., tartıştı.

Saatler sonra Emre Ü., iki farklı cep telefonu numarasından ''Sen kimsin benim eşime küfür ediyorsun?'' diye arandı.



Tehdit edilen Emre Ü. bir arkadaşını da yanına alıp, telefonla kendini arayanlar ile Bayrampaşa'da buluştu.

