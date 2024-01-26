Trafikte karısıyla tartışan sürücüyü tetikçi tutup vurdurttu

İstanbul Bayrampaşa'da bir adam, eşi ile trafikte tartışan kişiyi tetikçi tutup bacağından vurdurttu. İki tetikçi ve kadının eşi yakalanıp tutuklandı.

Trafikte karısıyla tartışan sürücüyü tetikçi tutup vurdurttu

Eyüpsultan’da 22 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde trafikte ilerleyen Emre Ü. ile Gizem M.U., tartıştı.

Saatler sonra Emre Ü., iki farklı cep telefonu numarasından ''Sen kimsin benim eşime küfür ediyorsun?'' diye arandı.

Tehdit edilen Emre Ü. bir arkadaşını da yanına alıp, telefonla kendini arayanlar ile Bayrampaşa'da buluştu.

Trafikte karısıyla tartışan sürücüyü tetikçi tutup vurdurttu - 1

Buluşmaya gelen 4 kişiden 1’i elindeki cep telefonuyla görüntülü konuştuğu Gizem M.U.’ya "Bu mu sana küfür eden?" dedikten sonra, silah ile Emre Ü.'yü bacağından vurdu.

Şikayet üzerine, eşine küfreden kişiyi tetikçi tutup vurdurtan Mert C.U. ile iki tetikçi yakalanıp tutuklandı.

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