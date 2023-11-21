Trafikte karşılaştığı eski kocasını tabancayla yaraladı

Nevşehir'de eski eşini silahla vurarak yaralayan kadın gözaltına alındı.



Olay, saat 00.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Cevher Dudayev Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre Çevre Yolu'nda aracıyla seyir halinde olan S.K, ayrıldığı eşi P.Ç'yi başka bir araçta gördü.



S.K, aracıyla önüne geçerek durduğu otomobildeki eski karısı ve beraberindekilerle tartıştı.

