Trafikte karşılaştığı eski kocasını tabancayla yaraladı

Nevşehir'de, otomobiliyle seyir halindeyken başka bir araçta görüp tartıştığı eski eşi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Trafikte karşılaştığı eski kocasını tabancayla yaraladı

'de eski eşini silahla vurarak yaralayan kadın gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Cevher Dudayev Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre Çevre Yolu'nda aracıyla seyir halinde olan S.K, ayrıldığı eşi P.Ç'yi başka bir araçta gördü.

S.K, aracıyla önüne geçerek durduğu otomobildeki eski karısı ve beraberindekilerle tartıştı.

Trafikte karşılaştığı eski kocasını tabancayla yaraladı - 1

Büyüyen olay sırasında P.Ç. çantasında bulundurduğu tabancayla eski kocasına iki el ateş etti.

Ağır yaralanan S.K. olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan P.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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