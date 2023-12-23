Trafikte karşılaştığı husumetlisini silahla vurdu

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Murat K., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Polat K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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