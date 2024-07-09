Trafikte karşılaştığı husumetlisini vurdu

Diyarbakır'da minibüs şoförü O.D., trafikte karşılaşıp kavga ettiği akrabası da olan husumetlisi Ü.A.'yı bacağından vurdu. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Trafikte karşılaştığı husumetlisini vurdu

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda otomobil sürücüsü Ü.A. ile akrabası olduğu öğrenilen şehir içi yolcu minibüsü sürücüsü O.D., trafikte karşı karşıya geldi.

İki taraf daha sonra yol kenarına park edip araçlarından inerek kavga etti.

Trafikte karşılaştığı husumetlisini vurdu - 1

O.D., yanındaki tabancayla Ü.A.'ya ateş etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O.D. kaçarken, yaralı Ü.A., ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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