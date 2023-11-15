Trafikte komalık eden künde için 8 yıl hapis istemi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafikte tartıştığı kişiyi bel kündesi hareketiyle ağır yaralayan amatör güreşçi hakkında, kişiyi vücudunda kemik kırığına neden olacak ve yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama ve hakaret suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istendi.



Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl 16 Temmuz'da Ümit Yatçı'nın, amatör güreşçi Muhammad M. tarafından bel kündesi hareketiyle yaralanması olayına ilişkin hazırlanan iddianame, Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesinde kabul edildi.



İddianamede, müşteki Yatçı'nın vücudunda oluşan kırıkların basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğunu ve ağır şekilde yaralandığını belirten Aydın Adli Tıp Şube Müdürlüğü raporu da yer aldı.



Trafikte çıkan tartışmada amatör güreşçinin, Yatçı'ya küfür ettiği, karnına yumruk attığı ve Yatçı'yı belinden kavrayıp güreş sporunda künde olarak tabir edilen şekilde yüzüstü yere çarparak yaraladığı kaydedildi.



İddianamenin sonuç kısmında ise şu görüşe yer verildi:



"Adli Tıp raporunda olay sırasında meydana geldiği bildirilen kemik kırıklarının, kişinin hayat fonksiyonlarını ağır, 6. derece etkileyecek nitelikte bulunduğunun belirtildiği, bu itibarla şüphelinin müştekiye karşı gerçekleştirmiş olduğu ve kamera görüntüleri, tanık ifadeleri ve adli tip raporuyla doğrulandığı somut vaka olarak kabul edilen mezkur olayda üzerine atılı 'kişiyi vücudunda kemik kırığına neden olacak ve yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama ve hakaret' suçlarını işlediği hususunda hakkında kamu davası açılması için gerekli olan yeterli şüpheye ulaşıldığı kanaatine varılmıştır."



Muhammad M. hakkında, kişiyi vücudunda kemik kırığına neden olacak ve yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama suçundan 2 yıldan 6 yıla, hakaret suçundan da 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



"AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLMELİ"



Ümit Yatçı'nın avukatı Ali Cenk Çapak, sanığın müvekkiline karşı uyguladığı hareketin, beton zeminde yapılmasından ötürü öldürücü mahiyette olduğunu öne sürdü.



Bunun güreşte yasak olduğunu ve bu sporla ilgilenen herkesçe kuralın bilindiğini öne süren Çapak, şunları kaydetti:



"Sanığın güreş disiplinine göre dahi öldürücü mahiyette olan ve beton zeminde uygulanması yasak kılınan ters künde hareketini müvekkilimize karşı uygulamasından ötürü eyleminin 'nitelikli kasten yaralama' suçunu değil, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğunu değerlendiriyoruz​​​​​​​. Dolayısıyla Asliye Ceza Mahkemesince görevsizlik kararı verilerek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi gerektiğini düşünüyoruz."



4 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI



Değirmendere Mahallesi'nde, 16 Temmuz 2022'de amatör olarak güreşle ilgilenen Azerbaycan uyruklu Muhammad M. (26) ile Ünal Yatçı (47) arasında trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Muhammad M, Yatçı'yı güreş minderlerinde görülen bel kündesi hareketiyle yere savurmuştu.



Ağır yaralanan Yatçı, hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Muhammad M. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Yatçı, 4 günü yoğun bakım ünitesinde olmak üzere toplam 11 gün süren tedavi süreci sonrasında Aydın Devlet Hastanesinden taburcu edilmişti.



Kavga anı, cep telefonu kameralarıyla da görüntülenmişti.