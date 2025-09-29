Trafikte korku dolu anlar

İstanbul Sultangazi'de bir kadın önce akan trafikte yola atladı ardından seyir halindeki araçların arasında oturdu.

Trafikte korku dolu anlar

50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde tehlikeli anlar yaşandı.

Trafiğin hızla aktığı sırada bir kadın, yola atladı. Araç sürücüleri kadına çarpmamak için manevra yaparak kazanın önüne geçmeye çalıştı.

Bir süre sonra yere oturan kadın, durakta bekleyenler tarafından kaldırarak kaldırıma götürüldü.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...