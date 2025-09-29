Trafikte korku dolu anlar

50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde tehlikeli anlar yaşandı.



Trafiğin hızla aktığı sırada bir kadın, yola atladı. Araç sürücüleri kadına çarpmamak için manevra yaparak kazanın önüne geçmeye çalıştı.



Bir süre sonra yere oturan kadın, durakta bekleyenler tarafından kaldırarak kaldırıma götürüldü.