Trafikte korku dolu anlar: Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Trafikte korku dolu anlar: Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, Bağlar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda ağır hasar gördüğü için yıkım kararı verilen 7 katlı binanın, güvenlik önlemleri alınarak yıkımı gerçekleştirildi.

Binanın bir bölümü yıkım sırasında çöktü. 

Trafikte korku dolu anlar: Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü - 1

Çökmeyle etrafı toz bulutu kaplarken, kara yolu ise bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Litvanya'da kargo uçağının binanın üzerine düşme anı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...