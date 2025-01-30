Trafikte korku dolu anlar: Seyir halindeki aracın bagajından düştü

Gaziantep'te aracın bagajından düşen bir kişi ölümden kıl payı kurtuldu.

Olay, şehir merkezinde yoğun trafiğin olduğu Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, hafif ticari aracın bagaj kısmında yolculuk yapan ve kız çocuğu olduğu iddia edilen kişi, rampa inen aracın bagaj kapısının açılmasıyla aniden yola düştü.

Arkadan gelen aracın ani fren yapması olası bir facianın önüne geçti.

O anlar ise arkadaki aracın ön cam kamerasıyla kaydedildi.