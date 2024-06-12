Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki tır alev alev yandı

D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana gelen olayda, 67 SG 523 plakalı tırın seyir halindeyken motor bölümünde yangın meydana geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Meydana gelen yangın sebebiyle tırın kupa bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangını ilişkin inceleme başlatıldı.
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