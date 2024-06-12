Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki tır alev alev yandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-100 kara yolunda seyir halinde giden tır alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen tırın kupası kullanılamaz hale geldi.

Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki tır alev alev yandı

D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana gelen olayda, 67 SG 523 plakalı tırın seyir halindeyken motor bölümünde yangın meydana geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Meydana gelen yangın sebebiyle tırın kupa bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangını ilişkin inceleme başlatıldı.

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