Trafikte korna kavgası: Bıçakla saldırdı
İzmir'de trafikte çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis olay yerinden kaçan saldırganı arıyor.
İzmir'de trafikte bıçaklı kavga çıktı.
Olay sabah saatlerinde Bornova'da yaşandı.
Bir servis şoförünün korna çalmasıyla başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İddiaya göre, servis şoförünün korna sesine sinirlenen başka bir sürücü ile başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü.
BIÇAKLA SALDIRDI
Kavga sırasında bir kişi, yanında taşıdığı bıçağı çıkararak servis şoförüne saldırdı.
Olay yerinde bulunan vatandaşların araya girmesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı.
Polis kaçan saldırganı arıyor.
