Trafikte korna tartışması. Önce dayak sonra 180 bin liralık ceza yedi

“BABASI BANA CAMDAN YUMRUK ATMAYA BAŞLADI”

Bostancı, tartışmanın ardından öndeki araç sürücüsünün oğlunun kendisine parmak salladığını ifade ederek şunları söyledi:

"Burada bir dakika bekleyemiyor musun? Milletle papaz olduk, senle de papaz olmayalım diyerek bağırınca ben de bunun üstüne, ‘Ne bağırıyorsun?' dedim. Bunu dedikten sonra babası gelerek camdan doğru bana yumruk atmaya başladı. Oğlu da sağ tarafa geçerek sıkıştırmaya başladı."

"Araç içerisinde bayağı darp edildim. Bunun üzerine kendimi araçtan dışarı atmak zorunda kaldım" diyen Bostancı, "O anda boğazıma yapışıp arabanın üzerine yatırdılar. Arbede yaşadık orada. Ondan sonra ‘beni bırakın, gideyim' diyerek aracıma binmeye çalışırken kazağımdan tutup yırttı. Can havliyle aracıma binerek, aileme ve jandarmaya haber vermek için elime telefonu aldığımda bu sefer de telefonumu gasp ettiler. Telefonu almak için arabadan inmek durumun kalınca babası boynuma yapışıp ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Eski muhtarım ben' diyerek tehdit etti" ifadelerine yer verdi.

“ŞİKAYETİ GERİ ALMAMI İSTEDİLER”

Bostancı, "Hastaneye başvurup darp raporumu aldıktan sonra görevliler raporu jandarmanın alacağını söylediler. İftardan sonrada karakola gittik. Gece yarısından sonra 3'e kadar karakolda kaldık. Karakoldayken, Zonguldak ve köydeki tanıdıklarıma ulaşıp şikayeti geri almamı istediler. Ben de şikayeti geri çekmedim. Bunu istemelerindeki sebep infazları olduğu içinmiş" diye konuştu.

“SANA CEZA YAZILMAYACAK DENDİ, 180 BİN LİRA GELDİ”

Bostancı, yaşananları aktarırken, "Bir gün sonra karakoldan arandım. Karakola gittiğimde darp edenlerin beyanına göre, ‘başka bir aracı ısrarla takip etmek ve bu amaçla araçtan inmek iddiasıyla' 180 bin TL para cezası yazılarak ehliyetime el konuldu, aracım bağlandı. İddialarına göre ilk ben onlara saldırmışım, ilk araçtan ben inmişim. Gece 3'e kadar karakoldayken ‘Sana ceza yazılmayacak, senin hiçbir suçun yok' diyen jandarma, bir gün sonra ceza yazdı" ifadelerini kullandı.

Bostancı, Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Müessesinde çalışan ve kendisine saldıranlar hakkındaki şikayetini sürdüreceğini söyledi.