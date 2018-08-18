9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla, tatilciler yollara döküldü. Mesai saatinin bitmesiyle araçlarıyla yola çıkanlar TEM ve D-100 Karayolu'nda yoğunluğa neden oldu.



İstanbul'daki Mahmutbey gişelerinde kilometrelerce araç trafiği oluştu. Yoğunluğun en çok görüldüğü yerler, TEM Otoyolu Kocaeli kesimi ve D-100 Karayolu oldu. TEM'de Anadolu istikametine doğru trafik akışı normalin iki katına çıktı. D-100 Karayolu'nun İstanbul istikameti İzmit ve Dilovası mevkilerinde ulaşım zaman zaman aksadı.



Sıcaktan bunalan sürücüler dinlenme tesislerinde dinlendi.



Ulaşımın en önemli noktası olan Bolu Dağı Geçidi'nde ise akıcı trafik vardı. Bolu Dağı-Düzce kesiminde, özellikle İstanbul-Ankara yönünde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Esenler'deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da yoğunluk yaşandı.



İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da kuyruk oluştu. Hava yolu firmaları, yolcuların talebini karşılamak için özellikle tatil bölgelerine olan seferleri arttırdı. Yalova, Bursa ve İzmir yönüne gitmek isteyen sürücüler deniz yolunu tercih etti.



Gebze - Eskihisar ve Yalova Topçular arasında 19 feribot bayram boyunca karşılıklı olarak sefer yapacak.