Trafikte kuryeye yumruklu saldırı

İstanbul Esenyurt'ta motokurye ile yol tartışması yaşayan iki kişi, araçlarından inerek kuryeye saldırdı. Motosikletliye defalarca yumruk atan kişileri çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Trafikte kuryeye yumruklu saldırı

'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde iddiaya göre seyir halindeki motokurye ile otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı.

Tartışmada araçtan inen iki kişi, defalarca yumruk atarak kuryeyi dövdü.

Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Taraflar, vatandaşların yardımı ile ayrılarak dağıldı.

Yaşanan o anlar ise başka bir araç içindeki vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

O ANLAR KAMERADA

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