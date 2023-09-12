Trafikte makas atan sürücülere 4 bin 597 lira ceza kesildi

Sürücülerin o anları sosyal medyada paylaşılınca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda araç sürücülerinin H.C.Ç. ve S.Ç. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücülere; saygısızca araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek, sağa dönüş hatası, film cam maddelerinden olmak üzere toplamda 4 bin 597 lira idari ceza kesildi.

Ayrıca sürücüler hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.