Trafikte makas atan sürücülere 4 bin 597 lira ceza kesildi

İstanbul Başakşehir'de trafikte makas atarak ilerleyen iki sürücü bir süre sonra tartışmaya başladı. Polis ekipleri iki sürücüye toplam 4 bin 597 lira ceza kesti.

Trafikte makas atan sürücülere 4 bin 597 lira ceza kesildi

Başakşehir'de iki sürücü, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde tartışarak otomobilleriyle tehlikeli şekilde şerit değiştirdi.

Bir süre birbirini takip ederek makas atmaya devam eden sürücüler, daha sonra araçlarından inerek tartışmaya başladı. İkiliyi çevredekiler ayırdı.

Trafikte makas atan sürücülere 4 bin 597 lira ceza kesildi - 1

Sürücülerin o anları sosyal medyada paylaşılınca Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda araç sürücülerinin H.C.Ç. ve S.Ç. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücülere; saygısızca araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek, sağa dönüş hatası, film cam maddelerinden olmak üzere toplamda 4 bin 597 lira idari ceza kesildi.

Ayrıca sürücüler hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

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