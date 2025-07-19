Trafikte makas atan sürücüye para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Temmuz'da bir sürücünün TEM Güney Ispartakule mevkisinde aracıyla makas atarak ilerlediği görüntülerin medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.



Aracın plaka bilgisinden kimliği tespit edilen E.İ. ekiplerce yakalandı.



Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplamda 11 bin 253 lira para cezası verildi.



E.İ. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.