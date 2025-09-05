Trafikte makas pahalıya patladı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde trafikte tehlikeli makas atarak ilerleyen bir sürücüyü fark eden vatandaşlar, durumu polise ihbar etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü EDS Merkezi tarafından geriye dönük yapılan kamera incelemesinde, söz konusu beyaz renkli aracın Acıpayam Bulvarı üzerinden Üniversite Kavşağı istikametine doğru ilerlediği sırada, trafiği aksatacak ve diğer yol kullanıcılarını tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına şerit değiştirerek "makas" tabir edilen ihlali gerçekleştirdiği tespit edildi.



Trafik güvenliğini tehlikeye atan bu davranış nedeniyle, sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-g maddesi uyarınca 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.