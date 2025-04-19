Trafikte mendil satanlar ile sürücü arasında kavga

Bursa'da trafikte mendil satanlar ile bir sürücü arasında sözlü tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

Trafikte mendil satanlar ile sürücü arasında kavga

'nın merkez Osmangazi ilçesinde mendil satan gençler ile bir sürücü arasında sözlü tartışma çıktı.

Sözlü tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

KAVGA, TRAFİĞİN ORTASINDA KALDI

, bir süre sonra akan trafiğin ortasında kaldı. Tehlikeli anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

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