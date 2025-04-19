Trafikte mendil satanlar ile sürücü arasında kavga
Bursa'da trafikte mendil satanlar ile bir sürücü arasında sözlü tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde mendil satan gençler ile bir sürücü arasında sözlü tartışma çıktı.
Sözlü tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.
KAVGA, TRAFİĞİN ORTASINDA KALDI
Kavga, bir süre sonra akan trafiğin ortasında kaldı. Tehlikeli anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
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