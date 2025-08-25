Trafikte motokuryeye tekme tokat dayak
Kahramanmaraş'ta bir otomobilden inen sürücü ve yanındaki şahıs, motokuryeyi tekme tokat dövdü.
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde iddiaya göre, otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcu trafikte kurye ile tartıştı.
Otomobilden inen sürücü ve yanındaki şahıs, motokuryeye saldırdı.
KASKIYLA VURDULAR
Kuryeyi tekme tokat döven ikiliden biri, daha sonra kaskını alarak onunla vurmaya başladı.
O sırada çevreden gelen vatandaşlar olaya müdahale edince kavga sona erdi.
