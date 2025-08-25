Trafikte motokuryeye tekme tokat dayak

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde iddiaya göre, otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcu trafikte kurye ile tartıştı.

Otomobilden inen sürücü ve yanındaki şahıs, motokuryeye saldırdı.

KASKIYLA VURDULAR

Kuryeyi tekme tokat döven ikiliden biri, daha sonra kaskını alarak onunla vurmaya başladı.

O sırada çevreden gelen vatandaşlar olaya müdahale edince kavga sona erdi.

