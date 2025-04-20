Trafikte ölümüne eğlence
Hatay’da trafikte motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücüye 7 bin 672 TL cezai işlem uygulandı.
İskenderun'daki İsmet İnönü Mahallesi'nde akan trafikte akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsü cep telefonuyla görüntülendi.
Canını hiçe sayıp motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü, yürekleri ağza getirdi.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sürücünün akan trafikte motosikletin üzerine yatarak metrelerce aracı kullandığı görüldü.
Görüntüler üzerine harekete geçen İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri sürücüyü tespit etti.
Ölüme yolculuk yapan şahsa trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 7 bin 672 TL cezai işlem uygulandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik
- Hatay
- Hatay İskenderun