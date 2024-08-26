Trafikte önünü kesip omzundan vurdular

Aksaray’da bir kişi otomobilinin önünü kesen motosikletli saldırganlar tarafından omzundan vuruldu.



Olay, saat 16.00 sıralarında Laleli Mahallesi'nde meydana geldi.



Murat Abay, yönetimindeki 16 FBD 32 plakalı otomobille seyir halindeyken 2 kişi üzerinde bulundukları motosikletle önünü kesti.



Şüphelilerden biri motosikletten inip tabancayla Abay'ı sol omzundan vurdu.



Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Abay, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.