Trafikte pes dedirten görüntü: Otomobil üzerinde alem yaptı!

Antakya - İskenderun yolu Belen ilçesi mevkiinde akan trafikte ilerleyen üstü açık otomobilin üzerinde alkol tüketen bir kişinin o anları kameralarca görüntülendi. görüntülerin sosyal medyada yayınlaması sonrası harekete geçen polis ekipleri, aracı yakalamak için çalışma başlattı.



Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu Sarımazı Mahallesi Şehit Mahmut Açıl Caddesi üzerinde yakalandı.



Trafikte pes dedirten görüntülerin oluştuğu aracın sürücüsü Ç.Ç.’nin yapılan alkol ölçümü sonucu 1.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay el konulup, 21 bin 694 TL cezai işlem uygulandı.