Trafikte sıkıştırmaya tutuklama

Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesiminde, "Bir sürücünün bir başka aracı sıkıştırarak kaza yapmasına neden olmasına" yönelik hakkında idari para cezası uygulanan otomobil sürücüsü Y.T.G'nin Körfez nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatına istinaden tekrar gözaltına alındığı belirtildi.



Açıklamada, sürücünün adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

7 AYRI SUÇTAN CEZA



Valilikten dün yapılan açıklamada, "10 Ekim'de meydana gelen olayın şüphelileri kısa sürede yakalanmış ve sevk edildikleri adli makamlar tarafından sürücü belgelerine süresiz olarak el konulmuştur. Ayrıca söz konusu araç sürücülerine 7 suçtan idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.