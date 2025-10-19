Trafikte sinyal kavgası: Çocuğunun yanında tekme yumruk saldırdı
İstanbul Başakşehir'de çocuğunu okula götüren baba, trafikte sinyal vermediği için tepki gösterdiği hafif ticari araç sürücüsü ile tartıştı. Çocuğun yanında taraflar birbirine yumruk, tekme ve kaskla saldırdı.
Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 50. Yıl Caddesi'nde trafikte kavga çıktı.
Çocuğunu okula götüren motosiklet sürücüsü, caddede seyir halindeyken önünde ani fren yapan hafif ticari aracın sürücüsüne "Neden sinyal vermiyorsun?" diye tepki gösterdi.
İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada hafif ticari aracın sürücüsü, çocuğunun gözü önünde babaya saldırdı.
Birbirine tekme, yumruk ve kaskla saldıran taraflar çevredeki kişilerin müdahalesiyle sakinleştirildi.
KAVGA ANI KAMERADA
Görüntülerde, çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavga dönüştüğü, tarafların birbirine saldırdığı anlar görüntülendi.
İŞTE CEZASI
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifine göre, saldırı amaçlı araçtan inme veya yol kapamanın cezası 180 bin TL. Ayrıca, sürücülerin 60 gün de ehliyetleri alınacak.
