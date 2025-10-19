Trafikte sinyal kavgası: Çocuğunun yanında tekme yumruk saldırdı

Çocuğunu okula götüren motosiklet sürücüsü, caddede seyir halindeyken önünde ani fren yapan hafif ticari aracın sürücüsüne "Neden sinyal vermiyorsun?" diye tepki gösterdi.

Motosiklet sürücüsü ve hafif ticari araç sürücüsünün kavgası çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

KAVGA ANI KAMERADA



Görüntülerde, çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavga dönüştüğü, tarafların birbirine saldırdığı anlar görüntülendi.

İŞTE CEZASI



Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifine göre, saldırı amaçlı araçtan inme veya yol kapamanın cezası 180 bin TL. Ayrıca, sürücülerin 60 gün de ehliyetleri alınacak.