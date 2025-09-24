Trafikte taksiciyi dövenlere gözaltı

Etimesgut ilçesi Ankara Çevreyolu'nda taksi şoförü M.C.D., cumartesi günü trafikte yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada 4 kişi tarafından saldırıya uğradı.



Taksi şoförü M.C.D.'nin kendisini döven şüphelilerden şikayetçi olmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili harekete geçti.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin S.K, A.K, E.K. ve R.Y. olduğunu belirledi.



Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.