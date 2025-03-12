Trafikte tartışma kavgaya dönüştü: “Eşim hasta, ne olur yapmayın”
İstanbul’da otomobil sürücüsü ile motosikletli arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen sürücünün eşi, “Eşim hasta, ne olur yapmayın.” diyerek feryat etti.
İstanbul’da trafik tartışması, kavgaya dönüştü.
Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa’ya bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi.
İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.
Çıkan tartışmada otomobil sürücüsü araçtan inerek motosiklet sürücüsüne yumruk atmaya başladı.
"EŞİM HASTA, NE OLUR YAPMAYIN"
Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken, sürücünün otomobildeki eşi ise çığlık atarak kavgayı bitirmeye çalıştı.
Otomobilden çıkan kadın, eşi ve motosikletlinin arasında girerek, “Eşim hasta, ne olur yapmayın. Araçta çocuklar var.” diyerek kavgayı ayırmaya çalıştı.
Otomobil sürücüsünün olay yerinden uzaklaşmasını engellemeye çalışan motosikletli, otomobilin sürücü koltuğuna girmeye oturmaya çalışırken otomobil sürücüsü ise çevredekiler tarafından sakinleştirildi.
Kavga, sürücünün eşi ve çevredekilerin çabasıyla son bulurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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