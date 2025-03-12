Trafikte tartışma kavgaya dönüştü: “Eşim hasta, ne olur yapmayın”

"EŞİM HASTA, NE OLUR YAPMAYIN"

Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken, sürücünün otomobildeki eşi ise çığlık atarak kavgayı bitirmeye çalıştı.



Otomobilden çıkan kadın, eşi ve motosikletlinin arasında girerek, “Eşim hasta, ne olur yapmayın. Araçta çocuklar var.” diyerek kavgayı ayırmaya çalıştı.



Otomobil sürücüsünün olay yerinden uzaklaşmasını engellemeye çalışan motosikletli, otomobilin sürücü koltuğuna girmeye oturmaya çalışırken otomobil sürücüsü ise çevredekiler tarafından sakinleştirildi.



Kavga, sürücünün eşi ve çevredekilerin çabasıyla son bulurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.