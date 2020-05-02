Trafikte tartıştığı kadınlara sopayla saldırdı

Mersin'de bir kişi trafikte tartışığı kadınlara sopayla saldırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mersin'in merkez Mezitli ilçesi 2. Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İki aracın sürücüleri arasında yol verme tartışması yaşandı.



Yol ortasında duran araçlardan birinden inen bir erkek elindeki sopayla 3 kadına vurmaya başladı.

Çevredekilerin tepki göstermesi ve araya girmesiyle kadınlara vurmayı bırakan kişi, daha sonra yanındaki kadını da alarak arabaya binip, bölgeden uzaklaştı.



Öte yandan, olay anı bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.



Saldırıya uğrayan kadınların olay sonrası saldırgandan şikayetçi oldukları öğrenildi.