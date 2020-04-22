Trafikte tartıştığı kuryeye çarpıp metrelerce sürükledi

İstanbul'da trafikte tartıştığı motosikletli kuryeye çarparak sürükleyen otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Hakkında kasten yaralama suçundan işlem yapılan sürücü serbest bırakıldı.

DHA 22.04.2020 - 17:09

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İstanbul'da bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletli kuryeye çarparak sürükledi. 

Olay 20 Nisan tarihinde saat 21.46 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi.

Motosikletli kurye olarak çalışan Mehmet K, trafikte Mertcan F. adlı bir sürücü ile tartıştı. Mertcan F. otomobiliyle çarptığı motosikleti metrelerce sürükledi. 

Yaralanarak hastaneye kaldırılan Mehmet K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi

Olay sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Mertcan F. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Mertcan F. hakkında “kasten yaralama" suçundan işlem yapıldı.

Şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.

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