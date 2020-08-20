Trafikte tartıştığı motosikletliye silah gösterdi

DHA 20.08.2020 - 09:46
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Kennedy Caddesi'nde 5 Ağustos Çarşamba günü motosiklet sürücüsü Halis Demir seyir halindeyken makas attığı iddia edilen bir otomobilin sürücüsü ile gerginlik yaşadı.
Gerginlik seyir halinde devam ederken otomobilin sürücüsü Demir'e silah gösterdi.
OLAY ANI MOTOSİKLET KAMERASINDA
O anlar motosiklet kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü Halis Demir, seyir halinde ilerlerken otomobil sürücüsüyle tartışıyor. Ardından otomobil sürücüsü Demir'e silah gösteriyor.
VİDEO: VİRÜSE KARŞI MOTOSİKLETLİ DAYANIŞMA (ARŞİV)