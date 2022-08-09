Trafikte tartıştığı motosikletliyi bacağından vurdu

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Atatürk Mahallesi'nde iddiaya göre, otomobil sürücüsü Erol Güzel ile motosiklet sürücüsü Celalettin Köse arasında trafikte bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

2 Ağustos'ta saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, tartışmanın büyümesiyle Köse, telefonla görüştüğü arkadaşlarından yardım istedi.

Bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden ayrılan Erol Güzel, silahını alarak yeniden geldi.

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Güzel, tartıştığı Köse'yi silahla bacağından yaralayıp olay yerinden kaçtı.



Ayağından yaralanan Köse kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, polis olayı gerçekleştiren Güzel'i yakalamak için çalışma başlattı.

