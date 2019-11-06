Trafikte tartıştığı şoförü, bir gün sonra sokak ortasında dövdü

Eskişehir'de kent merkezinde çalışan özel halk otobüsünün şoförü O.K. ile otomobil sürücüsü B.A. trafikte tartıştı.



Olaydan bir gün sonra O.K., İstiklal Mahallesi Ertuğrulbeyi Sokak'ta bankta otururken, B.A. ve iki arkadaşı yanına geldi. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.A., otobüs şoförü O.K.’yi dövdü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı.



Kavganın ardından O.K., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, B.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

