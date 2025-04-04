Trafikte tartıştığı sürücüye armut attı: Yargıtay silah saydı

Yargıtay'dan dikkat çeken emsal bir karar geldi.



Ferhat Arslantaş, 27 Temmuz 2021'de Antalya'daki ailesinin yanına tatil yapmak üzere yola çıktı. Arkadan gelen otomobilin korna ile taciz etmesi üzerine Arslantaş, "dur" işareti yaptı.



Kırmızı ışık yandığında aracından inen İsa Ak, Arslantaş'ın kapısını açarak bağırmaya başladı. Elindeki armudu Arslantaş'a doğru atan Ak, karakolluk oldu.



YARALAMAYA TEŞEBBÜS



Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ak'ın "silahla kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Ak'ın "silahla basit yaralam" suçundan beraatine karart verirken Arslantaş, dosyayı istinafa taşıdı.



Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin verdiği kararı kaldırdı.

DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI



Arslan bu sefer ise dosyayı Yargıtay'a taşıdı.



Yargıtay 1. Ceza Dairesi, armudun saldırıda kullanılmadığını ancak fiilen saldırıda kullanılan şeylerin silah olarak sayıldığını kabul edip olayda armudun silah olarak kullanıldığını belirtti.

