Trafikte tartıştığı sürücüye saldıran kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüye saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Trafikte tartıştığı sürücüye saldıran kişi gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Temmuz'da Bağcılar'da meydana gelen, sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü döven kişiyle ilgili görüntülerin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından incelendiğini belirtti.

Saldırıya uğrayan kişinin O.K, şüphelinin ise E.C. olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüpheli şahıs E.C. hakkında daha önce de çeşitli suçlarından işlem yapıldığı belirlenmiştir. Şahıs, Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saldırıya uğrayan kişinin tedavisi devam etmektedir.

Halkımızın huzurunu bozanları, trafikte saldırgan tavırlar sergileyenleri, düğün konvoyu ya da asker uğurlama diyerek yolları kapatanları, masum insanların canına kast edenleri affetmeyeceğiz. Bunları yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız."

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