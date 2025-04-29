Trafikte tartıştığı sürücüye satırla saldırdı

Bayraklı ilçesinde Trafikte iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.



Araçlarından inerek kavga eden sürücülerden biri, diğerine satırla saldırdı. Sürücü hafif yaralandı.



Kaçan saldırgan aranırken, yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.