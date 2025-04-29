Trafikte tartıştığı sürücüye satırla saldırdı

İzmir'de trafikte sürücülerden biri, diğerine satırla saldırdı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Trafikte tartıştığı sürücüye satırla saldırdı

Bayraklı ilçesinde Trafikte iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Araçlarından inerek kavga eden sürücülerden biri, diğerine satırla saldırdı. Sürücü hafif yaralandı.

Kaçan saldırgan aranırken, yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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