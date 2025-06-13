Trafikte tartıştığı taksi şoförünü yumrukladı
Ankara'da otomobilinden inen bir sürücü, tartıştığı taksi şoförünü yumrukladı.
Ankara'nın Konya Yolu Beşevler Kavşağı'nda otomobil sürücüsü ile taksi şoförü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden inen sürücü, taksi şoförüne saldırdı.
Taksinin camından içeri uzanarak şoföre art arda yumruk atan kişiyi çevredeki diğer sürücüler engelledi.
Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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